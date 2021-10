Le Club de Bruges sans plusieurs titulaires contre Deinze

Philippe Clement va faire tourner pour le seizième de finale de Coupe de Belgique.

C'est à domicile, contre Deinze, que le Club de Bruges entamera son parcours en Coupe de Belgique, mercredi soir. Face à un calendrier chargé, Philippe Clement fera tourner mercredi soir et il a dors et déjà décidé de laisser plusieurs cadres au repos: Charles De Ketelaere, Eduard Sobol, Ruud Vormer et Jack Hendry ne sont pas dans la sélection.