Le premier entraînement du coach Mignolet

Simon Mignolet a endossé un nouveau costume ce mardi, au centre d'entraînement du Club de Bruges.

À 33 ans, et même s'il a encore l'intention de défendre les buts du Club de Bruges durant plusieurs saisons, Simon Mignolet prépare déjà sa reconversion. Depuis un moment, le portier limbourgeois suit des formations pour devenir entraîneur.

Et ce mardi, il a donné son premier entraînement, aux U21 du Club. Une expérience appréciée par les jeunes Brugeois et par Rik De Mil, le coach du Club Nxt. "C'était très positif, comme je m'y attendais", sourit-il. "On sait que Simon est un grand professionnel et c'est pareil en tant qu'entraîneur. Son entraînement était parfaitement préparé. C'était un excellent début."