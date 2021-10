John van den Brom retrouve le sourire : "C'est un soulagement"

Opposé à Winkel Sport, le Racing a aisément validé sa qualification et a retrouvé un peu de confiance dans ce moment compliqué.

"C'est un soulagement", a confié John van den Brom dans Het Nieuwsblad, après la victoire 0-6 contre Winkel Sport. "Je l'ai dit à mes joueurs à la mi-temps : je suis content d'avoir enfin revu des visages souriants dans le vestiaire."

Après cinq défaites consécutives, le Néerlandais évoquait avant la rencontre que seule la victoire serait importante : "L'emporter et se qualifier avec du bon football et six beaux buts donne une satisfaction supplémentaire. Tout le monde a joué son match comme il faut, et certains se sont montrés de manière à être de sérieux candidats pour jouer les prochains matchs. En tant qu'entraîneur, j'aime voir ce type de concurrence."

John van den Brom est également comblé de la performance de ses jeunes : "Les deux jeunes débutants se sont montrés. Tobe Leysen a fait ce qu'il avait à faire, Tuur Rommens a affiché sans problème la même continuité qu'en réserve. J'ai laissé Luca Oyen glisser vers la gauche, car ils se trouvent facilement. Tout comme Paintsil, Luca a beaucoup cherché la profondeur avant la mi-temps, c'était aussi sa mission. J'ai vu plusieurs footballeurs se distinguer sur cette pelouse artificielle. Cela me rend très heureux. Espérons que nous serons en mesure de confirmer dimanche."