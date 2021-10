La PSG sur un champion du monde français

Le PSG est en manque de joueurs français.

Peu utilisé par son entraîneur Julian Nagelsmann, mais aussi handicapé par quelques blessures sur ce début d'exercice, le milieu de terrain du Bayern Munich, Corentin Tolisso (27 ans, 6 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison), ronge son frein loin des terrains à l’approche de l’expiration de son contrat en juin prochain. Au vu de son traitement chez les Bavarois, le Français peut légitimement se poser des questions et commencerait à envisager un départ libre.

Une envie renforcée par le fait que l’ancien Lyonnais dispose d’une belle liste de courtisans ? C'est possible. Puisque si l’on se fie aux informations du journal italien La Gazzetta dello Sport ce jeudi, Tottenham, l’Atletico Madrid, la Juventus Turin, l’Inter Milan, mais aussi le Paris Saint-Germain sont sur le coup. Il faut dire que, de par sa situation contractuelle et son profil polyvalent, l’international tricolore représente une piste particulièrement intéressante. Affaire à suivre...