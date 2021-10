Luc Nilis est fier de ses joueurs: "On savait que des buts tomberaient alors autant jouer au football"

Ce mercredi, le SV Belisia n'a pas eu droit au chapitre sur la pelouse de La Gantoise. Le score est lourd mais pour Luc Nilis, il n'y a rien d'alarmant.

Luc Nilis, coach de Belisia, est fier de ce que son équipe a montré: "Nous étions venus pour jouer au football. Il faut être réaliste: à un moment donné, le but allait tomber contre nous alors autant joeur au football. Nous avons pris des risques et nous avons tenter de créer. On savait que ce serait difficile de jouer contre Gand", a déclaré Nilis à Sporza.

Ce que l'ancien attaquant d'Anderlecht veut, c'est que son équipe puisse apprendre de ce duel: "Les garçons se sont amusés et je pense qu'ils ont appris. Ils se sont battus et le score est resté raisonnable. Je suis fier de mes joueurs".

Pour le moment, SV Belisia est à la sixième place en 2ème nationale. C'est la première expérience de Nilis en tant que T1.