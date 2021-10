Thomas Müller en colère : "C'est impardonnable"

Méconnaissable mercredi, le Bayern Munich s'est fait cartonner sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (0-5) en seizième de finale de la Coupe d'Allemagne.

Une lourde défaite difficile à digérer pour Thomas Müller (32 ans, 15 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison). "C'était un jour sans et ce, de la première à la dernière minute. C'est un revers mémorable qui fait mal et qui est impardonnable", a confié l'attaquant munichois à l'issue de la rencontre.

"Je suis en colère, je ne comprends pas que nous soyons passés à ce point à côté de notre sujet. Il va vite falloir montrer une réaction d'orgueil pour passer à autre chose", a prévenu l'Allemand qui affrontera l'Union Berlin avec le Bayern en championnat ce week-end.