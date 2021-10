"Insuffisant sur tous les plans": les Anversois ont déçu en Coupe de Belgique

L'Antwerp ne renouvellera pas son sacre de 2020.

L'Antwerp a été surpris par Westerlo, jeudi soir, dans le seizième de finale. Et pourtant. "On n'a absolument pas sous-estimé Westerlo. Ils sont largement en tête en D1B et ils ont de grandes chances de revenir en Pro League", explique Bjorn Engels à Sporza.

Pour le défenseur central, le Great Old n'a tout simplement pas été à la hauteur. "A la fin, on a poussé pour revenir et il ne nous a pas manqué grand-chose. Mais dans l'ensemble, c'était insuffisant sur tous les plans", reconnaît l'ancien Brugeois.