Jonathan Heris fataliste : "Eupen a moins de potentiel sur le banc que la saison passée"

L'effondrement de l'AS Eupen à Charleroi était assez saisissant. Jonathan Heris en a donné une explication, même s'il refuse de s'en servir comme excuse.

Jonathan Heris reconnaissait comme tous que les Pandas avaient inexplicablement craqué en fin de rencontre, après avoir opposé une belle résistance à Charleroi. "C'est difficile à justifier, mais peut-être que les changements ont un peu déséquilibré l'équipe. Je ne vois pas vraiment d'autre explication", regrette le défenseur de l'AS Eupen. "Nous n'avons pas la profondeur de banc de certains autres clubs".

L'AS Eupen se heurte-t-elle à ses limites ? "On savait que ce serait difficile cette saison au niveau du noyau, pour les raisons financières qu'on connaît, par rapport à la saison passée", souligne Jonathan Heris. "Peut-être que certains joueurs sur le banc ne sont pas encore prêts par rapport au onze". L'absence d'un pilier comme Peeters a naturellement son impact dans ces circonstances. "Oui, comme je l'ai dit, nous avons besoin de toutes nos forces et quand Stef n'est pas là, c'est un gros changement pour l'équipe. Contre Gand, c'est Edo Kayembe qui était absent et Stef a dû jouer en 6, ce qui avait aussi eu de l'importance. Il fait tourner le jeu", concède Heris. "Son absence était flagrante".

Le retour à la réalité pour Eupen

Après un 0/9, l'AS va devoir se ressaisir. "Après quelques défaites, les pieds, on les a bien sur terre. Il va falloir se reprendre à l'avenir pour rester dans le haut du tableau d'ici à la trêve", déclare Heris. "Il faut être honnête, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'Eupen ait déjà une vingtaine de points, mais ce n'est pas une raison pour commencer à faire n'importe quoi".