Joren Dom aux anges : "Notre saison commence maintenant"

La 13e journée de D1A a permis au Beerschot de remporter sa première victoire de la saison en championnat contre Seraing (3-0).

Le Beerschot est toujours dernier avec 5 points sur 39, soit 4 unités derrière le Cercle (un match en moins) et 7 derrière Seraing. Joren Dom sait que la route est encore très longue, mais il semble positif après cette première victoire. "C'était enfin comme ça devait être. Avec un bon pressing et beaucoup d'intensité dans le match. Nous avons pris ces gars à la gorge et ensuite vous voyez que nous gagnons en confiance, que nous créons des occasions et aussi que nous marquons des buts", a confié le milieu de terrain à l'issue de la rencontre.

"Enfin une victoire et pouvoir la savourer"

L'ambiance dans le vestiaire après le match était fantastique. "Enfin une victoire et pouvoir la savourer. J'avais hâte de mettre de la musique dans le vestiaire, aujourd'hui, c'est enfin le cas. J'espère que c'est une libération pour nous et que nous pourrons faire cela chaque semaine", a souligné le joueur des Rats.

"Nous avons joué en dessous de notre niveau cette saison"

Avant le match contre le promu sérésien, on craignait que la pression ne soit trop forte du côté du Kiel. "Mais je n'ai pas eu ce sentiment. Nous avons fait une courte pause et je n'ai pas ressenti de pression de la part des joueurs. Au contraire, j'ai ressenti beaucoup d'attention et de concentration. Et cela était visible dès la première minute. Nous étions la meilleure équipe de la première à la dernière minute. Si nous pouvons faire cela chaque semaine, je ne pense pas que nous méritons d'être à la dernière place. Nous n'avons pu le faire que pour un seul match. Au moins, maintenant, nous savons comment le faire. Et nous devons être honnêtes : nous avons joué en dessous de notre niveau cette saison. Aujourd'hui, c'est sorti."

Sur le plan défensif aussi, les choses vont mieux. "C'est vrai, nous n'avons pas laissé passer beaucoup d'occasions. Il s'agit maintenant de poursuivre sur cette lancée. En fait, notre saison commence maintenant. Je me réjouis déjà du match de la semaine prochaine", a conclu Dom qui se rendra à Courtrai avec le Beerschot.