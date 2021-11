📷 Des supporters brésiliens détruisent la cabine du VAR

Visiblement, certains n'apprécient pas que la vidéo prenne des décisions allant à l'encontre de leur équipe ... et le font savoir clairement.

Scène incroyable en D1 brésilienne lors du match entre le Gremio Porto Alegre et Palmeiras (1-3) : des supporters de Gremio n'ont pas supporté que le VAR accorde un penalty à Palmeiras sur le 1-1, puis refuse un but à leur équipe. Plusieurs ultras sont alors montés sur le terrain et ont détruit la cabine du VAR (qui se situe bord de terrain, contrairement à notre Pro League).

On imagine qu'en plus de la défaite, Gremio, qui lutte pour son maintien au Brésil, va devoir payer l'addition.