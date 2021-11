Tottenham : Antonio Conte a ciblé quatre renforts et identifié trois indésirables

Lundi, Tottenham a officialisé le départ de Nuno Espirito Santo, et le club londonien n'a mis que 24 heures pour conclure l'arrivée de son remplaçant, Antonio Conte, qui a déjà pris les rênes du club hier midi.

Antonio Conte aurait déjà fait part de ses désirs à Tottenham pour le prochain mercato hivernal, selon la Gazzetta dello Sport. C’est en Italie que l’ancien coach nerazzuro compte aller se servir. À commencer par deux joueurs libres de tout contrat en juin prochain, à savoir le buteur de la Fiorentina Dusan Vlahovic et le milieu de terrain de l’AC Milan, Franck Kessié. Le premier, auteur de 8 buts en 11 matchs de Serie A, refuse de prolonger. Quant au second, il se trouve dans la même situation, ce qui a séduit Liverpool et le PSG. Le technicien italien souhaiterait également renforcer sa défense et aurait ciblé Stefan de Vrij (Inter) et Manuel Lazzari (Lazio).

Enfin, le nouveau coach des Spurs aimerait faire un peu le ménage au sein de l’effectif londonien. Trois joueurs sont devenus indésirables : Steven Bergwijn, Giovani Lo Celso et Dele Alli.