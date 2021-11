Vincent Koziello prêt à saisir sa chance : "Je me sens beaucoup mieux physiquement"

Ostende avait réussi un joli coup en faisant venir Vincent Koziello.

Le KVO avait réussi un pari intéressant cet été avec la signature de Vincent Koziello.

Le Français qui avait explosé très jeune en Ligue 1, s'est ensuite un peu perdu à l'étranger.

Le talent est là, mais le joueur doit retrouver la confiance et la forme, et le club espère pouvoir le relancer : "Je me sens bien ici. J'aime la ville", a déclaré l'ancien joueur de Nice sur le site du KVO.

"Sur le plan sportif également, les choses vont de mieux en mieux. Je ne suis arrivé qu'à la fin de la fenêtre de transferts, j'ai donc manqué la préparation. Ensuite, il faut un certain temps avant de se sentir à nouveau à cent pour cent", poursuit Koziello.

Le médian n'est pas encore titulaire mais y travaille : "Je n'étais pas encore au mieux physiquement, donc cela joue un rôle. C'est le choix de l'entraîneur et je dois le respecter. Mais maintenant je me sens beaucoup mieux, je me sens bien aux entraînements, les matchs que j'ai joués se sont mieux passés que prévu. Physiquement, j'ai connu une bonne évolution."

Vincent Koziello a signé jusqu'en 2024 avec le KV Ostende cet été, il est arrivé gratuitement en provenance du FC Cologne.