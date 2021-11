Cinq buts, trois exclusions et une petite victoire: une première épicée pour Conte avec Tottenham

Antonio Conte avait sans doute espéré une première plus reposante sur le banc des Spurs, mais l'essentiel est assuré: une très précieuse victoire dans la course aux huitièmes de finale de la Conference League.

Nommé coach de Tottenham mardi, Antonio Conte était déjà sur le banc des Spurs pour la réception de Vitesse en Conference League. Et le coach italien a vu ses joueurs rapidement faire la différence contre le Vitesse de Lois Openda, qui est monté à la pause.

Après 28 minutes, Tottenham menait 3-0 grâce à des buts d'Heung Min Son et Lucas Moura et un autobut de Jacob Rasmussen. Mais Jacob Rasmussen s'est racheté et Matus Bero a permis à Vitesse de rejoindre les vestiaires avec un seul but de retard. Le score (3-2) n'évoluera plus, au contraire du nombre de joueurs sur le terrain: Cristian Romero a vu rouge en tout début de seconde période, comme Doekhi et Schubert en fin de match.

Les Spurs (7 points) en profitent pour se relancer et passer devant Vitesse (6 points), mais c'est toujours le Stade Rennais, tombeur de Mura, qui occupe la tête de la poule avec 10 unités.