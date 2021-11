Didier Lamkel Zé sur les joueurs de l'Antwerp: "Balikwisha ? Désolé, mais ce n'est pas pareil"

Didier Lamkel Zé a été " banni » de Slovaquie après un nouvel incident. Pourtant, le Camerounais garde toujours la porte entrouverte pour un retour au Bosuil.

Dans l'interview accordée à la Gazet van Antwerpen, par exemple, le président Paul Gheysens en a pris pour son grade. "Le président et Sven Jacques m'ont toujours dit que j'étais le meilleur joueur. Alors pourquoi n'ont-ils pas fait d'efforts pour me garder ? En attendant, ils jettent des millions, même pour des joueurs qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Le président m'a dit que quand je suis parti, il est allé chercher un joueur plus efficace. Je me demande où ? Balikwisha ? Désolé, ce n'est pas la même chose."

"J'ai vu les matchs contre Zulte Waregem, le Club de Bruges et Fenerbahçe. Offensivement c'est difficile. Frey met ses buts, mais ce n'est pas Mbokani. Benson fait de son mieux, mais c'est tout. Et Fischer... Ils ont mon maillot numéro sept à donner à leur 'nouveau Ronaldo'. Ils pensaient qu'ils me taquinaient avec ça, mais j'en ai ri... Même si je pense que c'est dommage pour l'Antwerp qui reste un beau club, avec des supporters fantastiques."

Lamkel Zé ne cache pas son envie de revenir au Bosuil, quoique sous certaines conditions. "Il y a une clause dans mon contrat qui dit que l'Antwerp peut me ramener en janvier, donc on ne sait jamais. On verra... Le président sait certainement quoi faire. S'il me propose un meilleur contrat, je serais heureux de revenir."