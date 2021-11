Kompany se préoccupe peu de la défaite de l'Antwerp : "Je ne regarde pas juste leur dernier match"

L'Antwerp sort d'une défaite à domicile face au Fenerbahçe, mais peu importe à Vincent Kompany : le Great Old reste une équipe dont il se méfie.

Anderlecht pourrait avoir l'impression d'affronter une équipe peu en confiance : l'Antwerp vient de se faire gifler à domicile en Europa League (0-3), et confirme sa mauvaise forme européenne. "Mais ce résultat importe peu. Oui, j'ai regardé ce match, c'est mon job, mais je ne me focalise pas seulement sur le dernier match : j'en regarde cinq ou six et je me base sur l'ensemble", explique Vincent Kompany en conférence de presse d'avant-match. "Ce qui compte, c'est le style de jeu. On regarde leurs matchs contre le Cercle, Bruges, Genk, Gand et on se fait une idée. L'Antwerp est une équipe à plusieurs facettes".

Autrement dit : plutôt que se focaliser sur l'adversaire, Anderlecht jouera son jeu. "Une équipe solide est une équipe dont les joueurs remplissent leurs tâches, peu importe le résultat. On doit continuer à jouer au football, notre football, être concentrés, et on sera récompensés", espère Kompany. Réponse ce dimanche au Bosuil.