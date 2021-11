Sentiment mitigé pour la lanterne rouge qui continue pourtant à prendre des points : "On peut nourrir des regrets"

Après sa victoire face à Seraing, le Beerschot a de nouveau pris un bon point à Courtrai.

Le Beerschot, lanterne rouge de JPL, retrouve des couleurs et continue à prendre des points. Les Rats en sont à un encourageant 4/6 après son nul 1-1 à Courtrai.

Un résultat mitigé car les Anversois ont concédé l'égalisation en toute fin de match : "On aurait signé de suite pour un nul à Courtrai, car c'est une bonne équipe qui pratique un bon football", nous a confié Tom Pietermaat après la rencontre.

"Mais vu l'égalisation tardive, on peut nourrir des regrets. Nous prenons l'avantage et faisons entrer une arme redoutable comme Noubissi. La semaine dernière, ça a marché, mais ici il rate l'occasion de tuer le match et on encaisse un peu plus tard. C'est dommage, nous ne sommes pas satisfaits de ce point", poursuit l'Anversois.

"J'ai été surpris qu'il n'y ait que cinq minutes de temps complémentaire, car le match avait été interrompu pendant un long moment en deuxième mi-temps. Mais dans les dernières minutes, Courtrai a poussé, donc nous devons être heureux d'avoir réussi à tenir le 1-1."