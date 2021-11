Van Crombrugge dur avec ses attaquants: "On se crée à peine une occasion ..."

Frustrante soirée pour Hendrik Van Crombrugge : déjà sauveur contre OHL, il a eu peu à faire ce dimanche, et a même encore presque sorti un penalty. Mais devant, c'était le néant ...

C'est en effet offensivement que les problèmes du RSCA ont commencé : très peu d'occasions et aucune transformée, avant que finalement Hendrik Van Crombrugge doive aller chercher le ballon au fond de ses filets. "Quand tu es si peu efficace offensivement, que tu te crées à peine une occasion, tu ne peux pas gagner un match", assène le portier des Mauves après la rencontre. "Ce n'est pas une question de motivation mais d'inefficacité".

Aït El-Hadj a en effet buté sur Butez avant le 1-0. "On s'en est créé une et Jean Butez l'arrête. C'est un de leurs hommes en forme, il a été décisif, aussi avec son dégagement sur le but anversois", concède Van Crombrugge. "Défensivement, l'organisation était bonne, surtout en première mi-temps. On voulait amener plus de courses offensives en seconde période mais ça n'a marché qu'à moitié. Contre l'Antwerp, il ne faut pas aller au duel et on est tombés dans le piège".