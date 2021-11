Rachat de Saint-Etienne: Ravichak contre-attaque

Le rachat du club de St-Etienne est en train de tourner au règlement de compte judiciaire.

Lundi, l’AS Saint-Etienne a annoncé, via l'agence de communication JPMA/SB, qu’elle porte plainte pour "des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie" à l’encontre de Norodom Ravichak, candidat au rachat du club et accusé d’avoir utilisé un faux document de garantie bancaire. Le prince cambodgien a riposté ce mardi à travers un communiqué adressé par son agence de communication à L’Equipe.

"Norodom Ravichak exprime sa sidération face aux accusations portées à son encontre, assène le communiqué. D'autant plus étonné que les négociations avec l'ASSE sont au point mort depuis plusieurs semaines. Norodom Ravichak n'a pas intégré la data room. Le document n'a donc jamais servi de garantie financière pour le rachat du club."

Dénonçant une "opération de déstabilisation dans le processus de rachat de l'ASSE", Ravichak "se réserve le droit d'engager toutes actions judiciaires appropriées en réponse à la plainte qui aurait été déposée à son encontre." Devant ce triste spectacle, les fans stéphanois, qui espèrent voir leur club, 19e de Ligue 1, racheté par un propriétaire plus ambitieux, vont devoir continuer à prendre leur mal en patience…