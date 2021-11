Julien De Sart évoque son transfert à Gand : "J'ai toujours aimé prendre des risques"

Arrivé en fin de contrat du côté de Courtrai, le Liégeois a décidé de relever un nouveau défi chez les Gantois.

Julien De Sart semble avoir fait le bon choix en rejoignant Gand. Depuis la début de la saison, le milieu de terrain n'a raté aucun match en Pro League et a la confiance de Hein Vanhaezebrouck : "Après trois saisons du côté de Courtrai, je pensais qu'il était temps de changer. J'aime prendre des risques et je me sentais prêt à évoluer à un niveau supérieur", a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé à Sport/Foot Magazine.

"En janvier dernier, il y avait de l'intérêt provenant de Belgique mais aussi de l'étranger. Après un moment de réflexion, je me suis dit que l'offre de Gand était la meilleure pour moi", souligne le Liégeois qui évolue dans le quatrième club belge de sa carrière après le Standard, Zulte Waregem et Courtrai.