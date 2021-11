Bale ou pas Bale contre les Diables ? Le sélectionneur gallois répond

Gareth Bale revient de blessure et est disponible pour la rencontre du Pays de Galles ce mardi face à la Belgique. Mais l'attaquant du Real Madrid ne débutera pas.

Le sélectionneur gallois a en effet déclaré ce lundi en conférence de presse que Gareth Bale (32 ans), sorti à la pause lors de la large victoire contre la Biélorussie (5-1), ne débuterait pas face à la Belgique. "Nous le savions en début de trêve internationale, il n'allait pas débuter ce match", précise Robert Page.

Bale se remet encore d'une blessure aux ligaments et n'avait pas pu entrer en action pour le Real Madrid depuis septembre dernier et ... les dernières rencontres internationales. "Le plan était de lui donner une mi-temps dans le premier match pour peut-être, après, lui permettre d'avoir un impact dans le second", ajoute Page.