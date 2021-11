Congo: une énorme bourde qui pourrait disqualifier le pays ?

C'est en tout cas la polémique qui fait rage depuis hier soir. Selon le journaliste de DZ Foot Walid Ziani, le sélectionneur Hector Cuper aurait effectué ses changements sur quatre créneaux différents, contre trois comme le prévoit le règlement.

Une infraction qui pourrait être lourdement sanctionnée. La République Démocratique du Congo va-t-elle dire adieu au Mondial qatari pour cette erreur ?

🚨 DR Congo beat Benin 2-0 to qualify to the playoffs BUT DR Congo made 4 substitutions at 4 different stoppages in the 2nd half. Benin have submitted a protest and DR Congo could very well be disqualified (teams are allowed to make up to 5 changes but only during 3 stoppages). pic.twitter.com/p1Ha68ePdT