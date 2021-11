La manière de coacher de Kompany ? "Je vais dans le détail"

Vincent Kompany s'est exprimé sur sa manière de caocher, et sur l'évolution de son équipe depuis la saison passée.

Comme il l'a souligné également dans cette conférence de presse (lire ici), Vincent Kompany n'est pas disposé à remettre en cause ses principes malgré des résultats bancals. "Je reste très calme, c'est ma nature. Je veux qu'on se concentre sur nos qualités, tout en nous adaptant si nécessaire à celles de l'adversaire. Je reste très ouvert à la discussion, c'est mon type de coaching, si l'un de mes joueurs veut me parler de quelque chose, il sait que c'est possible", affirme l'entraîneur d'Anderlecht.

Peu importe les chiffres sur une feuille, 4-4-2, 4-2-3-1 ...

"Ma façon de coacher, c'est d'aller dans le détail, mais plus vous allez dans le détail, plus la communication avec vos joueurs est importante", souligne ensuite Kompany. "Il faut avoir un rapport avec eux, pas forcément dans la décision mais dans le processus, pour trouver la bonne solution". Quant à la formation, alors que certains remettent en cause son 4-4-2 parfois hésitant, il évacue le problème : "Peu importe ces numéros sur une feuille, 4-4-2, 4-2-3-1, ce qui compte est l'animation. C'est du football moderne, changer les positions en cours de match, les joueurs y sont habitués", déclare-t-il.

"C'est nécessaire que j'aie confiance en ma relation avec les joueurs, ma capacité à leur transmettre quelque chose. La saison passée, nous avions une équipe qui, avec la répétition, avait fini par savoir ce qu'il fallait faire", conclut Kompany. "Quand vous répétez les choses, vous devez moins penser aux détails, ils deviennent plus automatiques. Nous avions aussi tâtonné la saison passée, avec plus de buts encaissés, puis un manque d'efficacité, et enfin l'équilibre. Ce sera la même chose cette saison. N'oubliez pas que 7 à 8 joueurs sur 11 n'étaient pas là la saison passée ...".