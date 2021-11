Felice Mazzù avait des questions, les joueurs y ont répondu.

Felice Mazzù et l'Union trônent en tête du championnat et l'ancien coach de Charleroi et de Genk ne boudait pas son plaisir: "Il faut féliciter les joueurs, ils ont fait une superbe prestation. aujourd'hui, nous avont atteints l'objectif que nous voulions atteindre (NDLR: le titre de champion d'automne), c'est honorifique, c'ets bien pour le mental, cela donne de l'énergie... point final".

Il revient ensuite sur le tournant du match: "Il ne faut pas oublier que si le but d'Ostende n'avait pas été annulé, cela aurait été 2-2 et cela aurait peut-être été autrement. Je dois dire que les joueurs ont fait un grand match, car ce n'est pas évident de venir ici, encore plus de cette manière".

Il révèle ensuite une partie de la causerie d'avant-match: "Je leur ai demandé si on était capable de supporter toute cette médiatisation, de supporter le fait que certains joueurs soient cités dans d'autres clubs. Si on arrive à gérer cette situation, on peut aller loin. Et ce soir les joueurs ont répondu à mes questions".