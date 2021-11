Laurent Depoitre: "Dommage de prendre ce but sur la fin"

Le buteur des Buffalos est satisfait de la prestation livrée à Zulte, même si les Gantois se sont fait peur en fin de match.

La Gantoise s'est relancée en championnat, samedi soir, en disposant de Zulte Waregem. "Une victoire méritée" pour Laurent Depoitre, auteur du second but gantois. Même si tout n'était parfait. "On a été meilleurs, on aurait pu marquer plus et c'est dommage de prendre ce but sur la fin", analyse-t-il.

Mais cette victoire va faire du bien aux Buffalos après trois matchs sans victoire en championnat. "Maintenant, on espère qu'on va pouvoir enchaîner quelques victoires", conclut-il.