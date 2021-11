Zulte Waregem privé d'un joueur pour plusieurs semaines

Le milieu de terrain de Zulte Waregem Abdoulaye Sissako va manquer plusieurs semaines de compétition.

Abdoulaye Sissako (23 ans) était absent ce week-end pour la rencontre face à Gand et manquera encore plusieurs rencontres : le milieu de terrain français souffrirait d'une déchirure au mollet qui le tiendra éloigné quelques semaines, annonce le club sur son site internet, sans plus de précisions.

Sissako compte 12 matchs cette saison en Pro League, pour 2 buts et 2 passes décisives. Il n'a manqué que deux rencontres, suite à un carton rouge, et est un pilier de l'équipe. Zulte, 16e, reçoit le Beerschot le week-end prochain et doit commencer à regarder vers le bas au classement ...