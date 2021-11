La FIFA a visité les villes potentielles pour la Coupe du Monde 2026

En 2026, la Coupe du Monde se jouera aux USA, au Canada et au Mexique. La FIFA a terminé d'y visiter les sites des villes-hôtes, pas encore déterminées.

Une délégation de la FIFA a terminé ce lundi la visite des 22 villes et 23 sites candidats à l'accueil de la Coupe du Monde 2026, aux USA, au Canada et au Mexique. Le tour d'inspection s'est conclu à Toronto et Colin Smith, responsable des événements et tournois de la FIFA, s'est déclaré "absolument ravi dans l'ensemble" de la qualité des présentations.

Le Mondial 2026, qui sera le premier à 48 équipes, se déroulera dans 16 villes-hôtes, majoritairement situées aux États-Unis. Dix matchs auront lieu au Canada, dix autres au Mexique, le reste se déroulant aux USA. Les candidats canadiens sont Edmonton et Toronto (Montréal s'est retiré cette année), les mexicains sont Guadalajara, Monterrey et Mexico ; les USA ont présenté des sites et stades à Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, Orlando, Philadelphie, San Francisco, Seattle et Washington.

Les noms des villes-hôtes seront révélés "en avril plutôt qu'en mars", a déclaré la FIFA.