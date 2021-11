L'Antwerp pourrait perdre un entraîneur de jeunes, suivi par les Rangers

Les Glasgow Rangers s'intéressent au profil du coordinateur de jeunes de l'Antwerp.

Zeb Jacobs, responsable du développement des jeunes au Bosuil, pourrait quitter l'Antwerp, d'après le Nieuwsblad. Les Glasgow Rangers seraient intéressés par son profil. Jacobs est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de jeunes du pays et est coordinateur des jeunes du Great Old. Le club écossais souhaiterait s'offrir ses services au plus vite, si possible dès cet hiver.