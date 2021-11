Les arbitres pour la 16e journée de Pro League

Nathan Verboomen donnera le coup d'envoi du week-end au Parc Duden, où l'Union Saint-Gilloise accueillera OHL, vendredi soir. Erik Lambrechts sera chargé de diriger le duel des Sporting entre Charleroi et Anderlecht, Lawrence Visser sifflera le duel entre Genk et le Club de Bruges, tandis que Jonathan Lardot sera chargé de La Gantoise-Standard.

