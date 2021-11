L'objectif est clair pour l'Antwerp : "C'est simple, nous devons prendre six points sur six"

Après sa défaite au Stayen, le Matricule 1 doit à nouveau se reprendre et cela passera d'abord par le match de jeudi en Europa League.

L'Antwerp se déplace à Francfort jeudi, une rencontre cruciale pour l'avenir européen des Belges.

Mais la tâche sera compliquée chez le 11e de Bundesliga qui reste un adversaire redoutable malgré tout. En effet, l'Eintracht est leader du groupe D et voudra assurer la tête du groupe alors que l'Antwerp (3e) est en course avec l'Olympiakos, qui compte un point de plus.

"Ils ont été très efficaces offensivement lors des derniers matchs", confiait le Danois en conférence de presse à propos de son adversaire. "Peu d'occasions, mais des buts. Ils sont forts en contre et exercent un pressing élevé qui laisse peu de place à l'adversaire", analysait Priske.

Toutefois, le coach anversois a également noté des failles dont il espère profiter : "Ils concèdent aussi des opportunités. Si nous nous organisons bien défensivement et que nous saisissons nos chances offensivement, un bon résultat est possible. Je pense toujours que nous méritons que ce que nous avons en Europe. J'ai une grande confiance dans l'équipe. C'est simple : nous devons prendre six points lors des deux derniers matchs de groupe."