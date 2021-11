Les compos de Charleroi - Anderlecht : Kompany change les choses, Nicholson de retour dans le onze

Les compositions du "duel des Sporting" sont connues.

Après les essais plus ou moins manqués de la semaine passée, Anderlecht revient à un système plus traditionnel avec un milieu à deux et un duo Refaelov-Amuzu derrière Zirkzee et Kouamé. En défense, Amir Murillo retrouve sa place dans le onze.

Côté carolo, Shamar Nicholson est également titulaire, après avoir été laissé au repos suite à son retour de sélection.