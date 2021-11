Le FC Liège tenu en échec par les Francs Borains

Ce dimanche, le RFC Liège accueillait les Francs Borains lors de la douzième journée de Nationale 1. C'est un ancien du club, Khalilou Fadiga (1994-1995) qui a donné le coup d'envoi de la rencontre.

Après un week-end sans football (bye), le RFC Liège voulait poursuivre sur sa lancée positive et revenir sur le Patro Eisden, leader du championnat qui compte cinq unités de plus que les Sang et Marine. De son côté, les Francs Borains de Dante Brogno souhaitaient mettre fin à leur mauvaise série de trois défaites de suite.

Après un round d'observation d'un quart d'heure, la première occasion sera liégeoise avec une tête de Perbet que Saussez ira chercher (16e). Après une sortie aérienne manquée de Saussez, Rodes récuperera le cuir et aura l'occasion d'ouvrir le score, mais le médian placera sa frappe à côté (26e). Quelques minutes plus tard, Perbet décochera un tir dans la surface mais Deschryver contrera le ballon (30e). La domination du matricule 4 sera trop stérile et insuffisante pour mener au score avant la pause.

Au retour des vestiaires, les locaux essayeront d'accélérer le jeu face à des visiteurs bien organisés. Perbet obtiendra une occasion cinq étoiles sur un joli centre de Reuten, mais le buteur loupera sa reprise (68e). Deux minutes plus tard, ce sera au tour des Francs Borains de manquer une gross occasion. Bien servi par Renquin, Lauwrensens placera le cuir juste à côté (70e). En fin de rencontre, le capitaine du RFB verra rouge après deux cartons (85e). Le score ne bougera pas, le FC Liège est tenu en échec par les Francs Borains (0-0).

Bustin, D'Ostilio et Mouchamps ont vu jaune ce week-end et c'est une mauvaise nouvelle puisqu'ils seront suspendus pour le déplacement périlleux à l'Olympic.

FC Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Rodes (Van Den Ackerveken 85e), Reuten, Köse (Lallemand 72e), Bruggeman (Mouhli 72e), Mouchamps, Perbet

Francs Borains : Saussez, Chaabi, Lai, Renquin (De Oliveira 90e), Crolet, Alouache, Deschryver, Houssen, Niankou, Lauwrensens (Pejcic 87e) , Habbas (Caufriez 46e)

Avertissements : Bustin (31e), Mouchamps (35e), Drouguet (39e), Perbet (45e) Reuten (88e) et D'Ostilio (90e) ; Crolet (14e), Deschryver (36e), Lauwrensens (70e) et Lai (80e et 84e)

Arbitre : F. Louai