Le RWDM s'effondre dans les dernières secondes

On le sait, derrière Westerlo il y a beaucoup d'équipes prêtes à jouer cette place de barragiste.

Le RWDM avait l'occasion de faire un petit bond au classement ce dimanche soir en battant Deinze, les hommes d'Euvrard sont passés à côté de cette opportunité.

En effet, les Molenbeekois ont concédé un nul en encaissant dans les dernières minutes. Les deux buts locaux ont été marqués lors de la première période, des oeuvres de Gilles Ruyssen (28') et Florian Le Joncour (34').

Après la pause, les Flandriens ont tenté de revenir, encore plus après l'expulsion pour deux cartons jaunes de Ruyssen, et les Bruxellois ont craqué en fin de rencontre. La réduction du score de Mertens dans les dernières secondes (87') avant l'égalisation de ce dernier (90') ont sonné le glas des Bruxellois. Au classement, le RWDM et Deinze partagent la quatrième place avec 17 points.