"J'attendais ce but... mais je ne pense qu'aux deux points perdus"

Ce samedi, Julien Ngoy a joué dans un rôle différent et a surtout retrouvé le chemin des filets.

Julien Ngoy a loupé quelques semaines de compétition, ayant été frappé par une blessure. De retour depuis, il a enfin pu marquer lors de la réception de Courtrai. Une rencontre qui, selon lui, aurait dû se terminer par une victoire de son équipes.

"Ce sont clairement deux points de perdus", a déclaré l'attaquant après le match. "On aurait dû gagner ce match, mais on n'a pas été très concentré en début de deuxième période. Cela nous a fait du tort. Oui on a fait des erreurs, mais on est une équipe et on perd ensemble. Les défenseurs marquent parfois aussi des goals qui rapportent des points. J'aimerais juste que cela ne recommence pas comme la saison dernière, avec des erreurs qui coûtent systématiquement des points".

Vu l'absence de Prevljak, Julien Ngoy a évolué avec un autre compère en pointe, mais surtout dans un autre rôle: "Cette fois, je jouais en pur 9, alors que d'habitude je peux aller sur les côtés demander le ballon. C'est un rôle différent mais que je maîtrise, j'ai déjà joué à ce poste la saison dernière. Cela m'a fait du bien de marquer, j'attendais cela depuis 5 matches, mais je ne pense qu'aux deux points perdus".

Ces deux points perdus qui ne reviendront jamais. Mais au moins, Eupen n'a pas perdu et c'est déjà positif.