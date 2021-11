La Gantoise aux anges après sa victoire contre le Standard : "Nous pouvons être fiers de cette performance"

La Gantoise a facilement pris la mesure du Standard de Liège (3-1) ce dimanche lors de la seizième journée de Jupiler Pro League.

Vadis Odjidja a été l'auteur d'une grosse performance avec les Buffalos contre les Rouches. "Nous pouvons être fiers de cette performance. Les conditions étaient difficiles, non seulement le terrain, mais aussi le temps. Pourtant, nous avons fait preuve de beaucoup de mentalité. Nous nous sommes lancés dans la partie dès le début et avons fait part de nos intentions. Nous savions ce que nous devions faire pour ce match. Au final, nous avons réussi, nous pouvons donc être très satisfaits", a lâché le médian à l'issue de la rencontre.

Sinan Bolat n'a pas dû effectué de gros arrêts ce week-end. "Je n'ai pas eu beaucoup de travail aujourd'hui. Ce n'est qu'en première mi-temps que j'ai dû intervenir, et c'était un moment important. Mais en fait, nous avons dominé tout le match, nous avons concédé très peu de choses et nous nous sommes créé beaucoup d'occasions. Le score aurait pu être un peu plus élevé, mais nous sommes très heureux de ce résultat", a souligné le dernier rempart gantois.