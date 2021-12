Fribourg, le bon choix pour Hugo Siquet ?

Hugo Siquet va donc quitter le Standard de Liège pour le SC Fribourg. Pas pour 10 millions d'euros, et pas pour un club du top, mais vers une étape intéressante dans sa carrière.

En rejoignant Fribourg, 4e de Bundesliga, pour un montant que nos confrères de La Dernière Heure annoncent aux alentours des 5 millions d'euros, Hugo Siquet (19 ans) va passer un palier dans sa carrière, même si ce constat peut paraître regrettable. Après tout, si le SC Fribourg est actuellement très bien placé, il n'a jamais terminé au-dessus de la 7e place en Bundesliga depuis sa remontée en 2016. En 2017-2018, il subissait même une claque en préliminaires de l'Europa League, se faisant sortir par les Slovènes de Domzale.

Mais le Standard, il faut s'y faire, n'a plus forcément pour lui d'être à la lutte pour les premières places, de disputer à coup sûr l'Europe chaque saison, voire d'être un fournisseur régulier de l'équipe nationale. Alors que Nicolas Raskin et Hugo Siquet ont pu s'entraîner avec les Diables, ce qui leur a certainement donné des ambitions, ils le savent : performer à l'étranger, même dans un club de milieu de tableau, est un chemin bien plus sûr vers la sélection.

Un club en progression

Fribourg, qui plus est, présente l'avantage d'être un club en progression : en octobre dernier, le SC-Stadion, nouvelle enceinte de près de 35.000 places, a été inauguré, et les moyens sont mis ces dernières saisons pour que le modeste club du Bade-Wurtemberg grandisse.

Hugo Siquet intégrera immédiatement le top 10 des transferts les plus onéreux de l'histoire du club, dont 8 ont été réalisés depuis la dernière remontée de Fribourg en Bundesliga. Sans jamais faire de folies (l'arrivée record est celle du méconnu Baptiste Santamaria pour 10 millions en 2020, revendu pour 14 un an plus tard), Fribourg fait donc son bout de chemin.

Un club stable

Et le club est en cela aidé par une politique de continuité claire : Christian Streich est en poste depuis dix ans. Si son prédécesseur Marcus Sorg n'avait pas fait long feu, il fait figure d'exception : Robin Dutt avait quitté le club après quatre ans et de bons résultats (2007-2011), remontant en Bundesliga et évitant la relégation. Quand à Volker Finke, il a dirigé Fribourg durant ... seize ans (1991-2007). Clairement, on ne distribue pas les C4 à tour de bras chez les Breisgau-Brasilianer. Un surnom étonnant qui date de leur seconde saison en Bundesliga, en 1994-1995, lorsqu'ils termineront 3es de BuLi après avoir évité de peu la relégation la saison précédente.

Le perdant de l'histoire, c'est le Standard, qui n'aura pas réussi à faire suffisamment progresser Siquet pour en tirer le montant espéré

Alors, Hugo Siquet a-t-il fait le bon choix en rejoignant Francfort en milieu de saison ? Une chose est sûre : il a tout à gagner. Son concurrent à court terme est Lukas Kübler, qui arrive en fin de contrat en juin prochain et remplace en ce moment (pour maladie) le taulier habituel Jonathan Schmid (31 ans), véritable icône de Bundesliga puisqu'il en est le Français le plus capé. Aller chercher la place de titulaire d'un tel monument sera un défi, mais à 19 ans, Siquet arrivera avec les dents longues et un statut de recrue phare, que le SC Fribourg voudra mettre en valeur et faire progresser pour ensuite le revendre à bon prix.

Le perdant dans l'histoire ? Peut-être bien le Standard, qui n'aura pas réussi à faire suffisamment progresser son arrière droit pour en tirer le montant tant espéré. Peut-être Bruno Venanzi a-t-il négocié un pourcentage à la revente. En attendant, ce sont Luka Elsner et la cellule de recrutement qui devront cogiter cet hiver.