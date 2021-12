Daniel Opare sera-t-il le beau cadeau de fin d'année de Jordi Condom ? "Cela peut être du win-win"

Le RFC Seraing s'apprête-t-il à accueillir un défenseur supplémentaire ? Le back droit s'entraîne depuis plus d'une semaine déjà avec le promu sérésien.

Libre et donc gratuit depuis son départ de Zulte Waregem à l’été dernier, Daniel Opare entretient sa forme physique au RFC Seraing. Révélé au Standard de Liège il y a une dizaine d’années, l’arrière-droit formé en partie au Real Madrid avait également défendu les couleurs du FC Porto, de Besiktas, d'Augsbourg, de Lens, de l’Antwerp et de Zulte.

"Je le connais depuis longtemps. Nous nous sommes parlés et il m'a demandé pour venir s'entraîner chez nous. Et que nous pourrions alors prendre une décision concernant un éventuel contrat par la suite. Cela peut être du win-win. Il ne s'entraîne pas seul, mais avec un groupe et c'est important pour son rythme et sa forme. Il est très content de la semaine qu'il vient d'effectuer. Il est en forme et présente des stats incroyables au niveau individuel. Il manque le changements de rythme car il n'a plus joué depuis mars dernier", a confié Jordi Condom en conférence de presse avant de poursuivre au sujet de l’ancien international ghanéen et de ce qu'il pourrait apporter aux Métallos.

"Nous pourrions profiter de son expérience et de sa polyvalence"

"Il pourrait ainsi retrouver un club et nous de côté, nous pourrions profiter de son expérience et de sa polyvalence. C'est un back droit qui peut jouer sur le flanc gauche, au milieu et même en défense centrale. Il apporterait beaucoup à notre petit noyau d'autant plus que nous allons perdre des joueurs (Jallow et Cissé) avec la CAN au mois de janvier. C'est un joueur de qualité qui pourrait être à 100% dans deux voire trois semaines", a confié Jordi Condom en conférence de presse.