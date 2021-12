Rangnick cible son premier chantier à Manchester United

Il y a du boulot pour l'Allemand, qui arrive à la tête de Manchester United.

Présenté ce vendredi à la presse, Ralf Rangnick veut rapidement redresser Manchester United. Pour l'entraîneur allemand, cela passe par un meilleur travail sur le plan défensif.

"L'équipe dispose de joueurs très talentueux. L'objectif pour moi est d'apporter plus d'équilibre dans l'équipe et de gagner les prochains matchs. Le match de jeudi soir contre Arsenal (3-2) était excitant pour les fans, mais en tant qu'entraîneur, ce n'est pas le genre de match que l'on souhaite voir chaque semaine. Hier encore, nous avons encaissé deux buts et il nous en fallait trois pour gagner le match. Nous encaissons trop de buts. Il est évident que l'équipe a du talent et de l'expérience. Le défi est d'apporter plus d'équilibre dans l'équipe. Encaisser deux buts par match en moyenne, c'est beaucoup trop", a expliqué le technicien de 63 ans.