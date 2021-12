La joyeuse entrée de Cisse Sandra: "Je ne m'attendais pas à jouer 90 minutes"

Il avait déjà connu les joies d'une titularisation en coupe, il a maintenant humé l'air d'une rencontre de Pro League.

Cisse Sandra, 17 ans, a pour la toute première fois de sa carrière été titulaire en championnat sous le maillot du Club de Bruges. Il a aussi joué les 90 minutes, ce qui ne lui était pas arrivé lors de la rencontre de Coupe de Belgique contre Deinze, qui était sa toute première en tant que titulaire avec l'équipe A du Club de Bruges.

Lui qui joue encore avec les Espoirs, et dispute même la Youth League, a vécu un grand moment ce samedi contre Seraing: il a marqué son tout premier but devant un Stade Jan Breydel (presque) plein à craquer.

Devant la presse, il ne pouvait masquer sa joie ni... sa fatigue: "Rien n'aurait pu être plus parfait aujourd'hui. Quand tu commences un match de championnat pour la première fois, et qu'en plus tu peux marquer un but, c'est le meilleur sentiment possible. Au début de la rencontre, j'étais un peu nerveux, mais au fur et à mesure que les minutes défilaient, je me sentais de mieux en mieux."

Et rester sur le terrain jusqu'au bout a été une belle surprise pour lui: "Je ne m'attendais vraiment pas à jouer 90 minutes. Je dois avouer qu'à la fin du match mes jambes étaient un peu lourdes, mais ce n'est rien à côté de la joie d'avoir joué tout le match".

On espère vraiment pour lui qu'il en aura encore l'occasion.