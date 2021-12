Sous pression, Peter Bosz s'en prend à... Paqueta

L'ambiance n'est pas terrible du côté de Lyon. Les résultats non plus...

Auteur d’une perte de balle qui a failli déboucher sur un but pour Bordeaux en fin de partie (2-2) ce dimanche en Ligue 1, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta (24 ans, 16 matchs et 6 buts en L1 cette saison), a ensuite été tancé avec véhémence par son entraîneur Peter Bosz en conférence de presse.

"Il y a des choses différentes pour perdre le ballon. Lucas, encore une fois, on a vu à la fin, quand il perd le ballon. Avec son expérience, ça ne doit pas arriver chez lui, a déploré le technicien néerlandais. J’ai moins de problèmes avec Malo (Gusto, qui perd le ballon sur le deuxième but adverse, ndlr), 18 ans, le mec il joue avec son cœur et il donne tout. Je suis sûr que dans sa carrière, il ne va jamais faire des fautes comme celle qu’il a fait sur le 2e but. 18 ans, donc il faut apprendre."

Gusto appréciera, Paqueta beaucoup moins…