Seck blanchit Amallah de tout racisme après l'incident survenu au Bosuil, mais : "Je ne peux pas accepter ses insultes"

Ce mardi après-midi avait lieu le Comité disciplinaire face auquel Abdoulaye Seck a été convoqué par le parquet fédéral de l'Union belge de football. Le défenseur de l'Antwerp devait se présenter pour mettre au clair son exclusion reçue à cause d'une altercation avec Selim Amallah.

Après un échange de mots avec Selim Amallah, Abdoulaye Seck a pété un câble. De quoi pousser monsieur Visser à lui donner un carton rouge. Le défenseur central avait été appelé à s'expliquer sur son comportement. La procureure générale, Barbara Huylebroek et le président de la Commission, Vincent Vereecke, voulaient savoir ce qu'a dit exactement Amallah. Lors de l'audience, le joueur du Standard de Liège a confié ce qu'il avait dit avant l'incident. "Je n’ai jamais eu de propos racistes, je lui ai juste dit ferme ta bouche, pas gueule, c’est le mot que j’ai utilisé. Je parlais avec l’assistant pour dire qu’il y avait faute et Seck s’en est emmêlé, il m’a demandé ce que je cherchais. Je m’étonne de l’ampleur de la réaction car je peux vous confirmer que c’est la seule phrase que j’ai prononcée."

Seck a également été autorisé à donner sa version et a immédiatement fait savoir qu'Amallah n'avait pas fait preuve de discrimination. "Je ne voulais pas me retrouver ici pour répéter ce qu’il a dit car j’ai des principes. Ce n’était pas raciste, je veux être clair. J’accepte les conséquences mais pas les insultes pour moi et ma famille. Je n’ai frappé personne, j’ai été agressif, et j’en accepterai les conséquences. Je ne veux pas répéter ce qu’il m’a dit par respect pour moi mais ça m’a fait mal.", a lâché le joueur du Great Old.

À l’issue de l’audience, la Procureure a demandé une journée de suspension avec sursis.