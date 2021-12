Élu coach de l'année en BGL Ligue, Sébastien Grandjean est prêt à franchir une étape : "J'ai la D1A dans un coin de ma tête"

Il y a deux jours, le technicien belge a été élu coach de l'année au Grand-Duché du Luxembourg.

Sous la direction de Sébastien Grandjean, le Fola Esch a remporté la BGL Ligue de manière flamboyante la saison dernière. Le coach âgé de 51 ans a proposé un football offensif avec 89 buts marqués. Il faut ajouter à cela une très belle campagne européenne avec deux exploits contre Linfield et Soligorsk ainsi qu'un bon début d'exercice 2021/2022.

"Cela récompense notre magnifique saison et nos joutes européennes"

"Je suis fier. C'est toujours agréable de recevoir une reconnaissance du monde du football pour le travail effectué", nous confie le technicien belge. "Cela récompense notre magnifique saison et nos joutes européennes. De plus, malgré quatre gros départs l'été dernier, l'équipe occupe actuellement la 4ème place à quatre unités du leader, Dudelange. C'est plutôt pas mal pour une équipe déforcée et rajeunie. Nous sommes dans la continuité même si nous ne sommes pas programmés pour être champion de nouveau. Nous visons l'Europe, mais si nous pouvons défendre notre titre jusqu'au bout, nous le ferons", explique le coach du Fola Esch.

"Je me sens merveilleusement bien au Fola, mais je garde la Belgique dans un coin de la tête"

L'ancien entraîneur de Virton est désormais prêt à franchir une étape dans sa carrière. "Mon contrat court jusqu'en juin prochain ici au club. Les dirigeants veulent que je reste et des négociations sont en cours. Je me sens merveilleusement bien au Fola, mais je garde la Belgique dans un coin de la tête. Je me sens prêt à monter d'un palier. J'aurai 52 ans en juin prochain et j'ai connu la D2 belge avec Virton et la Coupe d'Europe (Préliminaires en Ligue des champions et en Ligue Europa). Je sais que j'ai le niveau pour officier en D1A. Mais quand je vois des techniciens étrangers débarquer sans aucune référence ni la moindre connaissance du football belge, je suis effaré. Mais je reconnais que je n'ai pas d'agent... Cependant, je sais que j'étais dans la short-list de Charleroi l'été dernier. Ils sont choisi Still, et ont eu raison. Un jeune coach belge qui fait du bon boulot jusqu'à maintenant", a souligné le Gedinnois d'origine.

C'est la trêve hivernale du côté de la BGL Ligue après la quinzième journée de championnat disputée le week-end dernier. Le Ligue luxembourgeoise reprendra ses droits le 6 février prochain. "Une longue pause, mais nous avions commencé la saison depuis le début du mois de juin nous concernant. Du repos qui va faire le plus grand bien à nos troupes. Le groupe a congé jusqu'au 8 janvier puis on reprend avec quatre semaines de préparation. Un stage hivernal ? Non, cela se passera chez nous. Pas de dépenses inutiles au Fola Esch", a conclu Sébastien Grandjean.