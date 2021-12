Le menu des Diables en Ligue des Nations: les Pays-Bas, Lewandowski et encore les Gallois

Les Diables Rouges sont fixés: ils auront un solide groupe à négocier en phase de poules de la Ligue des Nations pour tenter d'accrocher un ticket pour le Final Four. Des rencontres qui feront aussi office de répétition générale avant le Mondial 2022.

Robert Pirès et Gaizka Mendieta étaient les invités de l'UEFA pour le tirage au sort de la troisième édition de la Ligue des Nations et ils n'ont pas eu la main légère avec les Diables Rouges, même si les hommes de Roberto Martinez ne sont pas dans la poule la plus relevée.

Reversée dans le groupe A4, la Belgique fera notamment face à ses voisins néerlandais. Mais la Pologne de Robert Lewandowski et le Pays de Galles, que la Belgique commence à connaître par cœur, seront aussi au menu des Diables en 2022.

Les quatre premières rencontres de ce premier tour de la Ligue des Nations 2022-20223 auront lieu à l'issue de la saison 2021-2022, en juin, les deux dernières rencontres seront jouées en septembre. Ce sera donc un bon galop d'essai pour les Diables qui se mesureront à plusieurs solides nations européennes avant le Mondial 2022, dont le coup d'envoi sera donné le 22 novembre.