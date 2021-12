Ousmane Dembélé, une nouvelle fois dans la tourmente

Au FC Barcelone, il commence a devenir le vilain petit canard.

Une péripétie de plus dans la carrière décidément mouvementée d’Ousmane Dembélé (24 ans, 6 apparitions toutes compétitions cette saison) au FC Barcelone... Mercredi, l’international français était, avec Pedri, blessé, l’un des seuls joueurs de l’équipe première à manquer à l’appel lors de la conférence de presse durant laquelle Sergio Agüero a annoncé sa retraite. Idem ensuite lorsque les Blaugrana ont visité l’exposition Espai Barça.

Agacés, les médias catalans ont évidemment remarqué cette absence et s’interrogent. L’ailier s’est-il rendu coupable d’un nouveau retard ? Cette fois, c’est davantage une énième blessure qui est suspectée et la presse locale souligne que le Tricolore est resté sur le banc à l’occasion du match de gala contre Boca Juniors (1-1, 2-4 t.a.b.) mardi en Arabie Saoudite. Alors qu’un départ libre en juin au terme de son contrat apparaît de plus en plus probable, les supporters se demandent forcément si le champion du monde 2018 a encore la tête au Barça...