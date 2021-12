Pierre Dwomoh retrouve Genk : "L'accueil des supporters ? J'espère qu'ils seront sympas"

Le jeune Pierre Dwomoh avait rejoint l'Antwerp après sa rupture de contrat à Genk, et retrouve les Limbourgeois pour la première fois depuis son départ.

Pierre Dwomoh connaît encore pas mal de joueurs à Genk, mais c'est de Luca Oyen qu'il est le plus proche. "Je vérifie avant chaque match s'il joue et si c'est le cas, je regarde. Je ne sais pas s'il fait pareil", déclare le médian de l'Antwerp dans la Gazet van Antwerpen. "Luca aime bien jouer à la Playstation, peut-être qu'il préfère jouer à FIFA que me regarder jouer", plaisante Dwomoh.

Sur un plan plus sérieux, l'ancien de Genk espère que les retrouvailles se passeront bien à la Cegeka Arena. "Tout se passe pour une bonne raison, y compris mon départ. Je ne peux pas prévoir la réaction des supporters de Genk, mais j'apprécierais qu'ils soient sympas avec moi", reconnaît Pierre Dwomoh.