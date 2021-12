Les compos du Topper: jusqu'ici, il n'y a pas la moindre surprise

C'est le match de la journée en Pro League et les deux entraîneurs ont réservé des surprises

Deux équipes en forme, qui visent le top 4 voir plus: le Topper de ce dimanche (13h30) entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht fait saliver la Belgique du football.

Pour ce duel, Philippe Clement aligne son équipe-type. Les surprises, c'est terminé du côté de la Venise du Nord: Vormer est titulaire, comme Lang, De Ketelaere ou encore Balanta. Mechele est dans l'axe de la défense.

Mignolet, Mata, Mechele, Hendry, Sobol, Rits, Balanta, Vanaken, Vormer, Lang et De Ketelaere.

Du côté du Sporting d'Anderlecht et de Vincent Kompany, Il n'y a pas vraiment de surprises non plus dans le onze de départ: