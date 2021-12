La première ambition de Philippe Bormans, CEO de l'Union

L'unique objectif de l'Union en début de saison, c'était le maintien, mais Philippe Bormans a, un peu, revu ses ambitions à la hausse.

Solide leader de Pro League avec six points d'avance sur le Club de Bruges, son premier poursuivant, l'Union Saint-Gilloise a vécu une première moitié de saison idyllique pour son retour parmi l'élite. Mais ce n'est pas pour autant que le Bruxellois se montrent trop gourmands.

"Cela fait rêver à plus", estime pourtant Philippe Bormans dans un entretien accordé à Sporza. "Le premier objectif était de vivre une saison tranquille, mais il semble que nous pouvons rêver des playoffs 2, et peut-être plus. Les playoffs 2 d'abord, et ensuite on verra si on peut ambitionner plus."