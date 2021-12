🎥 Le dixième but de la saison de Loïs Openda, co-meilleur buteur du championnat

Lo√Įs Openda et Vitesse ont boucl√© l'ann√©e sur une note positive, mardi soir.

Ce ne fut pourtant pas simple: Vitesse a longtemps été dominé sur sa pelouse par le PEC Zwolle qui est d'ailleurs passé tout près de l'ouverture du score en fin de première période. Mais le VAR a annulé le but et l'éclaircie est à nouveau venue du pied droit de Loïs Openda.

Total de la saison dernière déjà égalé

Lancé en profondeur le Diablotin n'a laissé aucune chance à Konstantinos Lamprou. Ce seul but a suffi à Vitesse, qui grimpe à la quatrième place d'EreDivisie. Et Loïs Openda (10 buts) rejoint Sébastien Haller et Bryan Linssen, qui ont encore un match à jouer ce soir, en tête du classement des buteurs du championnat néerlandais.

Toutes compétitions confondues, le jeune attaquant prêté par Bruges a déjà inscrit 13 buts avec son club depuis le coup d'envoi de la saison. C'est autant que sur l'ensemble de l'exercice précédent...