Merveille Bokadi: "La saison est loin d'être terminée"

Si le Standard est dans le dur, le milieu de terrain congolais estime qu'il y a encore assez de chemin à parcourir pour permettre aux Rouches de sauver le bilan de leur saison. Mais il ne cache pas que le quart de finale de ce mercredi soir sera "très important".

Battu par OHL en ayant concédé trop vite et trop facilement deux buts, les protégés de Luka Elsner, comme leur coach d'ailleurs, étaient dépités, dimanche soir, dans les travées du King Power Stadium. C'était notamment le cas de Merveille Bokadi.

Parce que le Standard a eu les occasions à Louvain, mais n'a pas su les concrétiser. Le médian congolais estime que c'est l'un des principaux problèmes du Standard depuis le coup d'envoi de la saison. "Même quand on gagne, on a des difficultés à tuer le match et à marquer à beaucoup", analyse-t-il.

Un match très important à Gand.

Pourtant, Merveille Bokadi refuse de broyer du noir. "On ne doit pas baisser la tête, la saison est loin d'être terminée et on peut encore inverser la tendance", lance-t-il avec détermination.

Et le Standard peut encore compter sur la Coupe de Belgique pour tenter de repartir du bon pied. Même si c'est un quart de finale périlleux qui attend le matricule 16, à Gand. "Si on se qualifie cela peut changer beaucoup de choses, ce sera un match très important", acquiesce le milieu de terrain congolais.