Laurent Henkinet : "On travaille bien, mais une fois sur le terrain, c'est un peu compliqué"

Le Standard de Liège s'est fait éliminer en quart de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi soir à La Gantoise (3-1).

Laurent Henkinet a sorti quelques bons arrêts et a permis au Standard de rester dans le match pendant un bon moment, mais La Gantoise a été plus solide ce mercredi soir. "Nous avons bien débuté la deuxième période en égalisant puis nous avons laissé la possession et ils ont trouvé les intervalles facilement. Ils ont pris confiance et nous avons ensuite subi", a confié le dernier rempart liégeois au micro de RTL Sport à l'issue de la rencontre. "On misait beaucoup sur ce but pour nous relancer et nous donner confiance. Ce n'était pas le cas et c'est une déception, c'est sûr. Il faut que l'on se reconstruise, il faut gagner dimanche contre Zulte et faire une bonne préparation."

Malgré cette passe chaotique, le portier se veut positif pour la suite. "Il reste 15 matchs à jouer, il y a toujours moyen de revenir. Gand l'a prouvé après une mauvaise dynamique. Mais aujourd'hui, ça fait mal. On travaille bien, mais une fois sur le terrain, c'est un peu compliqué. Il ne faut pas être abattu, ça ne va mener à rien d'être négatif. Il ne faut pas se tirer les uns dans les autres et avancer ensemble", a conclu Henkinet.