"Mettez Noa Lang et Nainggolan dans la même pièce et ils deviendront les meilleurs amis du monde"

On le sait, Noa Lang a un sacré caractère et l'ailier aime souvent provoquer le public. Selon Simon Mignolet, l'image qui est faite du Néerlandais est fausse.

Noa Lang est l'un des hommes forts du Club de Bruges, mais son comportement est souvent cité en négatif. "Mais c'est Noa. Nous lui en avons déjà parlé,, car ce n'est pas bon pour lui, mais il a besoin de savoir où se trouve les limites", déclare Simon Mignolet dans Het Nieuwsblad. "Mais c'est aussi un bon client, mais le bon extérieur se fait une fausse image de lui, c'est dommage".

Radja Nainggolan a aussi fait une sortie médiatique négative à propos de Noa Lang: "Oui j'ai lu soin interview, où il dit qu'il ne supportait pas Noa. Mais je connais Radja et je suis certain d'une chose: "Mettez-les dans la même pièce et ils deviendront les deux meilleurs amis du monde. Ils ont plus en commun qu'ils ne le pensent."

Il faudra voir maintenant comment les deux hommes se comporteront lors du prochain duel entre l'Antwerp et le Club de Bruges.